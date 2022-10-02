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  4. Son dakika: Bursa’da et deposunda yangın! Alevler otomobili de sardı, dumanlar her yerden gözüküyor

Son dakika: Bursa’da et deposunda yangın! Alevler otomobili de sardı, dumanlar her yerden gözüküyor

02.10.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa’da et deposunda yangın çıktı. Alevler şehrin her tarafından gözükürken çok sayıda itfaiye ekibi yangın müdahale etti. Yangın nedeniyle bir araç kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde hasar oluştu.

Son dakika: Bursa’da et deposunda yangın! Alevler otomobili de sardı, dumanlar her yerden gözüküyor

Son dakika: Bursa’daki et deposundaki yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, et deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

OTOMOBİL ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İtfaiye ekiplerinin şehrin her tarafından gözüken alevler söndürülürken yangın nedeniyle bir araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

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MERAKLI KALABALIK SIRAYA GEÇTİ

Meraklı kalabalık ise yataklarından kalkıp yangını izlemek için sıraya geçti.

Yangının büyüklüğü ise drone ile havadan görüntülendi.

İŞ YERİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen iş yeri sahibi, et işleme tesisinin yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. İş yeri sahibini ailesi teselli ederek sakinleştirmeye çalıştı.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, et işleme tesisinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Ayrıca alevlerin sıçradığı hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangına ilişkin incelemesi sürüyor

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