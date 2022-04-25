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  4. SON DAKİKA | Bursa'da evlerin arasına uçak düştü! Acı haber geldi: Sosyal medya paylaşımları kahretti

SON DAKİKA | Bursa'da evlerin arasına uçak düştü! Acı haber geldi: Sosyal medya paylaşımları kahretti

25.04.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan gelen son dakika haberine göre mahalleye düşen uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti! O anlarda mahalleli büyük bir şok yaşadı. Aynı zamanda sokakta yangın meydana geldi. Uçağın düştüğü yerin yakınındaki dört araç da alevlerin arasında kaldı. Bursa Valisi, pilotlar Furkan Otkum ve Murat Avşar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçağın eğitim sırasında düştüğü ortaya çıktı. Bazı evler de yangından hasar aldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Bursa'da evlerin arasına uçak düştü! Acı haber geldi: Sosyal medya paylaşımları kahretti

Son dakika haberi: Bursa'da Yunuseli Havalimanı'na yakın bir yerde evlerin bulunduğu noktaya tek motorlu bir uçak düştü. Uçağın düştüğü yer arasında evler de var. Mahalleli büyük bir korku yaşadı. Sokakta yangın çıktı. Bursa Valisi iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Bursa'da saat 15.05 yakınlarında meydana gelen uçak kazasının ardından peş peşe patlama sesleri duyuldu. Kazanın meydana geldiği bölgede büyük bir kaos hakim olurken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BURSA VALİSİ ACI HABERİ DUYURDU

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ten kazanın ardından ilk açıklama geldi. Vali Canpolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok. Kazanın, teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Konu başsavcılığımızla her yönü ile araştırılacak. Eğitim uçağı içinde bir pilot ve bir öğrencinin olduğu bilgileri doğru. İki kişi var. TJUPTP202JF türündeki bir sivil eğitim uçağı bu arkadaşlar. Patlama sonucunda herhangi bir sivil vatandaş etkilenmedi. Sadece 2 tane evde ve 2 tane araçta hasar oluştu." dedi.

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'NE YAZIK Kİ İKİ PİLOT DA HAYATINI KAYBETTİ'

Canpolat açıklamasının devamında "Olay olduktan 10 dakika sonra buraya geldim. Uçak düşmüş. Ne yazık ki iki pilot da hayatını kaybetti. Sanırım uçak eğitim uçağıydı. Vatandaşlarımız dışarıya çıktı. İnşallah daha farklı bir yaralı arkadaşımızın olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

HAYATINI KAYBEDEN PİLOTLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesi sonucu pilotlar Furkan Otkum ve Murat Avşar hayatını kaybetti.

UÇAK EĞİTİM SIRASINDA DÜŞMÜŞ

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşar hayatını kaybetti. Otkum’un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve eğitim programları kapsamında pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Ayrıca Otkum’un farklı zamanlarda kullandığı uçak kullanma görsellerini de sosyal medyada paylaştığı görüldü. Murat Avşa'nın ise uçuş eğitimi aldığı öğrenildi.

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"ÇOK ŞÜKÜR OĞLUMU KURTARABİLDİM"

Bursa'da tek motorlu uçağın düşerken çarptığı evde bulunan Aslı Sarı, o anları anlattı. Ağlayarak yaşadıklarını dile getiren Aslı Sarı, “Olay sırasında evdeydim. Oğlum ve arkadaşım vardı evde. Bir ses duyduk. Biri ‘Uçak’ dedi anlamadım. Arkadaşım ‘Uçak düştü’ dedi ve kaçtı çünkü bebeği vardı. Ateşleri görünce ben evden çıkamadım. Balkondan atlamaya çalıştım, atlayamadım. Merdivenlerden nasıl indiğimi bilmiyorum. Çocuğumu kucağıma aldım ve yuvarlana yuvarlana kaçtım oradan. Tekrar patlayacak sandım. Her yer gaz kokuyordu. Çok kötü oldu ama çok şükür kurtulduk. Evimiz 2 katlı, ben 2'nci kattaydım. Üst kata çarptı. Çok korktuk. Çok şükür oğlumu kurtarabildim. Çok kötüydü. Sadece düşme nedeniyle vücudumda yaralar var. Çocuğum çok kötü etkilendi. Sessizce oturuyor öyle” diye konuştu.

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Uçağın çarptığı evin sahibi Necmiye Sarı, “Ben komşuya gitmiştim, gelinim evdeydi. Orda ‘güm güm’ diye patladı. Kapımızın önüne uçak düşmüş. 3-4 defa patladı. Çıktım baktım, bizim evin önünde alevler. Arabalar yandı” dedi.

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'MAHALLEMİZDE CAN KAYBI YOK'

Uçak kazasının meydana geldiği mahallenin muhtarı da yaptığı açıklamada "Uçaktaki iki kişi öldü, mahallemizde can kaybı yok" diye konuştu.

İşte uçak kazasının meydana geldiği bölgeden ilk kareler;

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
pilot gayet ustaymış.
Büyük geçmiş olsun, umarım kabin ekibi ve mahallede can kaybı yoktur.
hangi mahalle acaba

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