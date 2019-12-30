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  4. Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:32 | Son Güncelleme

Bursa'da bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken içinde bomba olan çantayı bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu kayıplara karışırken, banka müşterileri ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Nilüfer'e bağlı Özlüce Mahallesi'nde bulunan elinde silahla bankaya giren yüzü kar maskeli soyguncu, bankadaki paraları aldıktan sonra kaçarken bankaya içinde düzenek bulunan çanta bıraktı.

Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu, paraları alıp kayıplara karıştı. Banka müşterileri ve çalışanlar paniğe kapılarak bankadan dışarı çıkamadı.

Haber verilmesi üzerine bankaya bomba imha ekibi, çevik kuvvet ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

İçeride mahsur kalan çalışan ve müşteriler panik içinde kurtarılmayı bekliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa banka soygunu bomba

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Daha artacak bu banka soygunları. TC halkı aç. Suriyelilere oluk oluk para akıtılıyor.
İnsanları açlıkla yoklukla baş başa bırakırsanız böyle olur
millet kafayı yedi her hafta banka soygunu oluyor hayret ya suriyede, ırakta olmaz böle olaylar
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