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  4. Son Dakika: Bursa'da işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Son Dakika: Bursa'da işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

04.05.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bursa’nın Gemlik ilçesinde yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi midibüsü kontrolden çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybetti . Direksiyon hakimiyetini kayberek takla atan midibüs şarampole devrildi. Midibüste bulunan 28 işçiden 26 yaşındaki İlknur Tepeç sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Son Dakika: Bursa'da işçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Serbest Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, İbrahim S., idaresindeki midibüs aracı yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan midibüs aracını diğer araçlara çarpmadan takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

28 işçiden 26 yaşındaki İlknur Tepeç sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişinin ise yaralı olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden genç kadının ise evli bir çocuklu olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

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