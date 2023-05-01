SON DAKİKA | Çanakkale gezisinden dönüyorlardı... Bursa'da, öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde içerisinden geziden dönen öğrencilerin bulunduğu tur otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, ilk belirlemelere göre, sürücü ile iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

BURSA VALİSİ CANBOLAT'TAN İLK AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste 37 öğrenci, 3 öğretmen ve 6 da öğretmen çocuğu var. Yaralılar hastanelere götürülüyor. Kaza yerinde inceleme yapmak üzere ben de bölgeye gidiyorum." ifadesini kullandı. (AA)