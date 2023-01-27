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  4. SON DAKİKA | Bursa'da vahşet! Özel harekat polisi annesi, ağabeyi ve yengesini öldürdü

SON DAKİKA | Bursa'da vahşet! Özel harekat polisi annesi, ağabeyi ve yengesini öldürdü

27.01.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Özel harekat polisi A.E.; annesi, ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü, diğer ağabeyini de yaraladı. Şahısların arasında para meselesinden dolayı anlaşmazlık olduğu iddia edildi. Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra polise giderek teslim oldu. İşte olayın detayları...

SON DAKİKA | Bursa'da vahşet! Özel harekat polisi annesi, ağabeyi ve yengesini öldürdü

Son dakika haberine göre Bingöl'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı bildirilen A.E, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı. A.E, burada tartıştığı aile bireylerine silahla ateş etti.

Olayda zanlının annesi Bedriye E., ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer ağabey Mehmet E. ise hastaneye kaldırıldı.

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Olay yerinden kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA

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