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  4. Son dakika: Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika: Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

27.01.2025 13:50
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.01.2025 13:50
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Son dakika: Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin merkez üssünün Bursa'nın Nilüfer ilçesi olduğu ifade edildi.

Son dakika: AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.74 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise sosyal medya hesabından depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

BURSA BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: "HENÜZ BİR İHBAR YOK"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey deprem sonrası önemli bir değerlendirmede bulundu. Bozbey'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Deprem Bursa'nın çevresini de etkiledi. Şu ana kadar bize hasarla ilgili ulaşan bir ihbar yok. Elbette Bursa'nın deprem bölgesinde olduğunu biliyoruz. O anlamda da yerel yönetimlerin merkezi yönetimle işbirliği yaparak deprem çalışmalarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Umuyoruz hiçbir hasar yoktur. Bursa'nın 7 büyüklüğünde deprem üretecek fayları var. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bursa'da yüzde 60'tan fazla kaçak yapı var. 10 aydır yoğun bir şekilde oraya yöneldik. Bursa'nın tamamını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız var."

Anahtar Kelimeler:
deprem Bursa
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