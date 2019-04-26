Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Olay, saat 15.10'da, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle büyük gürültüyle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürülürken, İlk belirlemelere göre 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

(DHA-AA)

