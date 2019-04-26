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Son dakika! Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

Bursa'dan gelen son dakika haberine göre Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.10'da, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında meydana geldi.

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Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle büyük gürültüyle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ile arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürülürken, İlk belirlemelere göre 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

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Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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(DHA-AA)

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Bursa fabrika Son dakika patlama işçi

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