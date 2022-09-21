Son dakika: Bursa'daki bombalı saldırıda bir kişi şehit olmuştu! 3 terörist hakkında yeni gelişme

Son dakika haberi: Bombalı saldırının failleri tutuklandı! Saldırı, 20 Nisan'da, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında gerçekleştirilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştirilen 3 terörist geçtiğimiz günlerde Bursa'ya getirildi.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili son gelişme olarak 3 terörist tutuklandı. (AA)

