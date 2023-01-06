SON DAKİKA | Bursa'daki cezaevi aracı saldırısının azmettiricisiydi! MİT'ten operasyon, Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi. Gürbüz, Bursa'daki cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olarak aranıyordu.
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