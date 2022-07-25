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Son dakika: Bursa'daki çöp evden çıkan çocuk olay yarattı. İşte Türkiye'nin konuştuğu teyze ve ifadesi

25.07.2022 06:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'da bir çöp eve giren ekipler, kilitli bir odaya girdiklerinde baygın haldeki 9 yaşındaki C.M.A. ile karşılaştı. Gözlerine inanamayan ekipler, çocuğa hemen müdahale ederken, yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Küçük çocuğu kilitli tutan teyze Kamuran Pınar A. gözaltına alınırken, teyzenin ifadesi ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin kanını donduran olayın tüm detayları...

Son dakika: Bursa'daki çöp ev Türkiye'nin gündemine oturdu. Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde bulunan apartman dairesini 1 Temmuze 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya veren ev sahibi Aydın S. hiç kir aalamadı. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Alınan karara rağmen Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise ‘Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!’ yazıldığı görüldü Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı.

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EVE ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ, TEYZE GÖZALTINA ALINDI

İcra ekibi geldiği sırada evde olmayan Kamuran Pınar A., eve gelince kilidi değiştirilen kapıyı açamadı. Bunun üzerine Kamuran Pınar A., dün çilingir çağırıp, eve girdi. Evin pencerelerinin kapatıldığını ve perdelerin çekildiğini gören davacı avukatı Batuhan Arısoy, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle Kamuran Pınar A.’yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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BURSA'DAKİ ÇÖP EVDEN ‘ÇOCUK’ ÇIKTI

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu saptadı. Bu sırada video kaydı da alan görevliler, kapıyı kırarak içeri girince çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

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ÇOCUK YEĞENİ ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.’ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve ismin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.’nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. yeniden gözaltına alındı.

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TEYZENİN İFADESİ: ANNESİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ

Bir anda Türkiye'nin gündemine düşen olay adeta şok etkisi yaratırken, teyze Kamuran Pınar A.'nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi.

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9 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan ve baygın halde bulunan C.M.A. Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A.’ya (48) teslim edildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev
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