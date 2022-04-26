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  4. Son dakika | Bursa'daki uçak kazası sonrası hava yolu şirketinden açıklama: Kazanın sebebi...

Son dakika | Bursa'daki uçak kazası sonrası hava yolu şirketinden açıklama: Kazanın sebebi...

26.04.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'da sokak ortasına tek motorlu eğitim uçağı düşmüş, korkunç kazada uçaktaki Furkan Otkum ile Murat Avşar'ın hayatını kaybetmişti. Uçağın düşme anı ve sonrasında yaşanan kaosun görüntüleri Türkiye'ye dehşete düşürürken, uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketinden açıklama geldi.

Son dakika: Bursa'daki uçak kazası herkesi dehşete düşürdü. Dün, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi, Sarıgül Sokak'ın ortasına tek motorlu bir eğitim uçağı düştü. Sokak arasındaki evlerin arasına düşen uçak, alev aldı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

UÇAKTAKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, uçaktaki Furkan Otkum ile Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Otkum ve Avşar'ın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Uçağın sokak arasına düştüğü anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA | Bursa'da evlerin arasına uçak düştü! Acı haber geldi: Sosyal medya paylaşımları kahrettiBursa'da evlerin arasına uçak düştü! Acı haber geldi: Sosyal medya paylaşımları kahretti

UÇAK EĞİTİM SIRASINDA DÜŞMÜŞ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında uçağın eğitim sırasında düştüğü belirlendi. Otkum'un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi.

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Murat Avşar'ın ise uçuş eğitimi aldığı belirlendi. Savcılık koordinesinde soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, uçağın bağlı olduğu şirket sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K.'nin ifadelerine başvurdu.

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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 3 yetkilinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kameradaEvlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada

GECE SAATLERİNDE İNCELEME YAPILDI

Ankara'dan yola çıkan kaza kırım ekibi de dün gece olay yerine gelerek, inceleme yaptı. İncelemenin ardından kırıma uğrayan uçağın enkazı, çekici ile bölgeden kaldırıldı.

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HAVA YOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "25 Nisan 2022 tarihi yerel saatle 15.00 sularında Bursa Yunuseli Havalimanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na seyrüsefer düzenlemek amacıyla kalkış yapan TC-UPT tescilli hava aracımız, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kırıma uğramıştır. Kaza sonrasında ilk önceliğimiz arama ve kurtarma ekipleri ile koordineli bir şekilde hava aracımıza ulaşıp, uçuş ekibimizin sağlık durumları ile alakalı bilgi edinmek olmuştur.

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Ne yazık ki pilotlarımız Murat Avşar ve Furkan Otkum, meydana gelen elim hadisede vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Bu zorlu süreç bizler kadar vefat eden pilotlarımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Bu elim kazanın meydana geliş sebeplerinin şeffaflıkla araştırılması konusunda hava aracı, motor, pervane üreticileri, emniyet güçleri, ulaşım emniyeti inceleme komisyonu ve ilgili diğer tüm otoritelerle iletişimimiz, koordinasyonumuz ve inceleme sürecimiz devam etmektedir.

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Öte yandan vefat eden ekibimizin aileleri ile de temas halinde ve yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bizlere ve vefat eden kanat arkadaşlarımıza, bu zor süreçte vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz. Meydana gelen bu elim kazada vefat eden uçuş ekibimizin tüm yakınları ve sevenlerinin ve havacılık camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

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(DHA)


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uçak kazası Bursa son dakika haberi
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