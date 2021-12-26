Son dakika: Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda zincirleme kaza! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre kaza, Gemlik ilçesi otoban üzeri oksijen tesisleri yakınlarında meydana geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI

Aynı istikamete seyreden 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi.

CENAZELERİ SIKIŞTIKLARI YERDEN İTFAİYE ÇIKARDI

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, araçlarda sıkışan cenazeler ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ölenlerin cenazelerinin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. (İHA)



