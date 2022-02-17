SON DAKİKA: Büyük tepki çekiyordu! Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor, cezalar da arttırılacak

Az önce gelen son dakika bilgisine göre kadına karşı şiddet cezalarını arttıran düzenleme hazırlanıyor. Meclis bu konuyla ilgili harekete geçecek. Kadına şiddet uygulayan kişilerin iyi hal indiriminden yararlanması sosyal medyada büyük tepki çekiyordu. İyi hal indiriminin kalkması konusunda yakın zamanda adım atılacak.

KADINA ŞİDDETİN CEZASI DA ARTACAK

Meclise yeni gelecek düzenlemede kadına şiddetin cezasının arttırılması da gündeme geldi. Bu konuyla ilgili de yeni düzenleme yapılacak.

TAKIM ELBİSE OYUNUNA SON

Kadına şiddet konusunda zanlıların mahkemeye takım elbiseyle gelip iyi hal indirimini kaptığı konusunda yoğun eleştiriler vardı. Yeni düzenlemeyle birlikte kadına şiddette iyi hal indirimi ortadan kalkacak.

