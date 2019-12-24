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Son dakika: Büyükada'daki 'ruam' olayıyla ilgili yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 12:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Büyükada'da 81 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Büyükada'daki 'ruam' olayıyla ilgili yeni gelişme!

Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan atların sahipleri hakkında bugün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Adalar Kaymakamlığı ruam büyükada

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hastalık bahanesi-yalanı ile faytonları kaldırıp,yerine birilerine ulaşımı peşkeş çekecekler
Atların bakımlarını yapmazlar ama para gelince kurt kesilirler yok öyle..
kaymakam bu suç duyurusunda bulunmak ve gerekli işlemleri yapmak için neden bu kadar beklediniz
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