Son dakika: Büyükada'daki 'ruam' olayıyla ilgili yeni gelişme!

Adalar Kaymakaml\u0131\u011f\u0131, B\u00fcy\u00fckada'da ruam hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle itlaf edilmek zorunda kal\u0131nan atlar\u0131n sahipleri hakk\u0131nda bug\u00fcn Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131na su\u00e7 duyurusunda bulunulaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan... Onun i\u00e7in bir otomobil paras\u0131 harcad\u0131! Ayl\u0131k masraf\u0131 ise...Kad\u0131na y\u00f6nelik \u015fiddetle m\u00fccadele i\u00e7in e\u011fitimBursa\u2019da "Sosyal Kooperatif\u00e7iler \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131" d\u00fczenlendi
Okuyucu Yorumları 3 yorum