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  4. Son dakika: Büyükçekmece'de gizemli kazı... Çalışmalar yeniden başladı!

Son dakika: Büyükçekmece'de gizemli kazı... Çalışmalar yeniden başladı!

02.02.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri boş bir arazide kazı çalışması başlattı. Gece boyu devam eden kazı ve aramalarda polis ekipleri arazi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Helikopterin de destek verdiği kazı ve aramalar öğle saatlerinde yeniden başladı.

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece'de polis ekiplerinin gece saatlerinde, boş bir arazide iş makineleriyle yaptığı kazı ve aramalar öğle saatlerinde yeniden başladı.

Büyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı - Genel - İstanbul - Merkez

Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

Büyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı - Genel - İstanbul - Merkez

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.

Gizemli kazıyla ilgili resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Büyükçekmece
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Polis gömü falan mı arıyor acaba :))
Her şeyden haberdar olanlar hayret ilk defa gizemli bilinmeyen
ceset

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