Son dakika: Büyükçekmece'de gizemli kazı... Çalışmalar yeniden başladı!

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece'de polis ekiplerinin gece saatlerinde, boş bir arazide iş makineleriyle yaptığı kazı ve aramalar öğle saatlerinde yeniden başladı.

Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.

Gizemli kazıyla ilgili resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

(DHA)

