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  4. Son dakika: Büyükçekmece'de gizemli kazı... Nedeni ortaya çıktı!

Son dakika: Büyükçekmece'de gizemli kazı... Nedeni ortaya çıktı!

02.02.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri boş bir arazide kazı çalışması başlattı. Gece boyu devam eden kazı ve aramalarda polis ekipleri arazi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Gizemli kazının nedeni belli oldu. Kazıda kayıp olduğu belirtilen bir kişinin cesedinin arandığı ortaya çıktı.

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece'de Emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazıda kayıp olduğu belirtilen Murat K.'nin cesedinin arandığı öğrenildi.

Büyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı - Genel - İstanbul - Merkez

Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.

Büyükçekmece'deki gizemli kazı tekrar başladı - Genel - İstanbul - Merkez

Kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen Murat K. adlı kişinin cesedinin aranması için yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziye Murat K.'nin cesedinin gömüldüğünü söylemesi üzerine çalışmaların başladığı vurgulandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Büyükçekmece
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Polis gömü falan mı arıyor acaba :))
Her şeyden haberdar olanlar hayret ilk defa gizemli bilinmeyen
ceset

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