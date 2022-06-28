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  4. Son Dakika: Bylock'un lisans sahibi David Keynes hakkında mütalaa! İstenen ceza belli oldu

Son Dakika: Bylock'un lisans sahibi David Keynes hakkında mütalaa! İstenen ceza belli oldu

28.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında istenen ceza belli oldu. Savcı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanık Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.

Son Dakika: Bylock'un lisans sahibi David Keynes hakkında mütalaa! İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi.

Savcı, sanık Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti.

Keynes'in son sözünü alarak karar arası veren mahkeme heyeti, müzakerenin ardından üye hakimin tayini nedeniyle duruşmayı erteleme kararı aldıklarını belirtti. Duruşma adli tatil sonrasına bırakıldı.

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DHA

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