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  4. Son Dakika: Çad’dan Paris’e gelen uçakta bomba alarmı

Son Dakika: Çad’dan Paris’e gelen uçakta bomba alarmı

03.06.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çad’dan Fransa’nın başkenti Paris’e gelen bir uçak bomba ihbarı nedeniyle aranıyor.

Son Dakika: Çad’dan Paris’e gelen uçakta bomba alarmı

Orta Afrika ülkesi Çad’ın başkenti Encemine’den kalkarak, yerel saatle 16.00 sıralarında Fransa’nın başkenti Paris’e inen bir uçakta bomba bulunduğu ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.

KRİZ BİRİMİ OLUŞTURULDU

Fransa İçişleri Bakanlığı, uçakta bomba bulunduğu şüphesi nedeniyle bakanlıklar arası kriz birimi oluşturulduğunu açıkladı.

Açıklamada, uçağın Paris’teki Charles de Gaulle Havalimanı’na indirildiği belirtilerek, yolcuların arandığı ve uçağın boşaltıldığı bildirildi. Uçaktaki yapılan aramalarda tüm kabin ve bagajların tek tek kontrol edildiği öğrenildi.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Uçağa, havalimanına inene kadar ülkenin kuzeyindeki Saint-Dizier üssünden havalanan savaş uçakları eşlik etti.

Öte yandan Fransız basınına yansıyan haberlerde, bomba ihbarını uçağın kaptanının yaptığı öne sürüldü. (İHA)

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