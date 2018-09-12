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Çağlayan'da polis ekipleri kaza yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da E-5 otoyolu Çağlayan mevkinde motorize polis ekipleri kaza yaptı.

Çağlayan'da polis ekipleri kaza yaptı!

Mecidiyeköy'de seyir halindeki bir servis minibüsünün arka kapısı bilinmeyen bir nedenden dolayı açıldı. Bu sırada minibüsün yanından geçen motorize yunus ekipleri kapıya çarptı.

Motosiktetin devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çağlayan polis ekipleri

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