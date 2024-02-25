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  4. Son dakika | "Çakar" organize suç örgütü çökertildi

Son dakika | "Çakar" organize suç örgütü çökertildi

25.02.2024 08:52
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-47” operasyonlarında, bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Son dakika | "Çakar" organize suç örgütü çökertildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak "Kafes-47” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Yapılan operasyonlarda; bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildi.

Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-47” operasyonlarında, bölgede "Çakar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, tek tek kafese koyacağız.

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Yalova merkezli Kocaeli, Sakarya ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda Yalova'da "Çakar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;

-Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşlarımızı borçlandırarak “Tefecilik” suçunu işledikleri,

-Faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de işyerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek “Yağma Suçunu” işledikleri,

-Borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları,

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-Esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve

-Şüphelilere ait 2014 yılından günümüze kadar açılıp kapatılan şirket hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 1⃣ MİLYAR TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;

4 adet ruhsatsız tabanca,
2 adet kurusıkı tabanca,
2 adet av tüfeği,
Çok miktarda Türk Lirası ile
Çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konuldu.

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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle!"

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya operasyon
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