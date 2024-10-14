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  4. Son dakika | Eşi Ece Boyun da yakalandı! Çalıntı araç ve motosikletlerle terör estiriyorlardı... Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetelerine büyük darbe

Son dakika | Eşi Ece Boyun da yakalandı! Çalıntı araç ve motosikletlerle terör estiriyorlardı... Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetelerine büyük darbe

14.10.2024 15:41
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Son dakika haberi: Yurt dışında tutuklu bulunan Barış Boyun'un çetesine büyük darbe! Elebaşlarını Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in yaptığı iki organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun dahil suç örgütü üyesi 157 kişi yakalandı. Şüphelilerin çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edildi.

Son dakika | Eşi Ece Boyun da yakalandı! Çalıntı araç ve motosikletlerle terör estiriyorlardı... Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetelerine büyük darbe

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya KUYU-36 operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu. İtalya'da yakalanıp tutuklanan elebaşı Barış Boyun ve 'Daltonlar' çetesinin lideri Beratcan Gökdemir'in organize suç örgütlerine büyük darbe vuruldu.

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157 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyona ilişkin detayları açıkladı. Yerlikaya paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:

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"Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı!

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Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!

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ÇALINTI ARAÇ VEYA KASKLI MOTOSİKLETLERLE 100 FARKLI EYLEM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Kasten Öldürme,
  • Kasten Öldürmeye Teşebbüs,
  • Kasten Yaralama,
  • Yağma,
  • Yağma amaçlı tehdit,
  • Silah Ticareti,
  • Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti
  • Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
  • Tehdit ve Mala Zarar Verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

OPERASYONLARDA ADETA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

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Operasyonlar sonucu:

  • 40 adet ruhsatsız tabanca,
  • 10 adet otomatik tabanca,
  • 5 adet pompalı tüfek,
  • 3 adet AK 47 uzun namlulu tüfek,
  • 2 adet el bombası,
  • 9 adet çelik yelek,
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile
  • Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

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Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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EŞİ ECE BOYUN DA GÖZALTINDA

Öte yandan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da olduğu öğrenildi.

dsfad

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Ekran görüntüsü 2024-10-14 153641Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya barış boyun
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