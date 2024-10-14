Son dakika | Eşi Ece Boyun da yakalandı! Çalıntı araç ve motosikletlerle terör estiriyorlardı... Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in çetelerine büyük darbe

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya KUYU-36 operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu. İtalya'da yakalanıp tutuklanan elebaşı Barış Boyun ve 'Daltonlar' çetesinin lideri Beratcan Gökdemir'in organize suç örgütlerine büyük darbe vuruldu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyona ilişkin detayları açıkladı. Yerlikaya paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:
"Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı!
Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Operasyonlar sonucu:
Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Öte yandan operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da olduğu öğrenildi.