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Son Dakika: Çamlıca Camii'ndeki ifadeler! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir"

26.01.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında Sezen Aksu ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Çamlıca Camii'ndeki ifadelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim oradaki ifadelerimin muhatabı Sezen Aksu değildir." dedi. Erdoğan, "'Dilini koparma' ifadesini birinin şahsına yönelik değil kutsallarına karşı hakarete dönük olarak ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika: Çamlıca Camii'ndeki ifadeler! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemi uzun süre meşgul eden Çamlıca Camii'ndeki ifadeler ve Sezen Aksu ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Benim oradaki ifadelerimin muhatabı Sezen Aksu değildir." dedi. Öte yandan Erdoğan, "'Dilini koparma' ifadesini birinin şahsına yönelik değil kutsallarına karşı hakarete dönük olarak ifade ettim." şeklinde konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SEZEN AKSU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki ifadelerimin muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Ama diğer taraftan ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine laf edilmesine müsaade etmem. Sadece burada Hz Adem ve Havva validemiz değil aynı zamanda burada Meryem validemize de hakaret var. İnsanların kutsallarına yönelik hassas bir duruşum var. 'Dilini koparma' ifadesini birinin şahsına yönelik değil kutsallarına karşı hakarete dönük olarak ifade ettim.

Hatırlayın Demokrat Parti döneminde Atatürk'ü koruma kanunu çıkarıldı. Şimdi biz kutsallarımızı korumak için de kanun mu çıkaracağız. Bu bir duruş, bir saygı, bir kabullenme ve birlikte yaşama tecrübesi olarak hayata geçmeli. Özgürlüğün sınırları hakaret etmek, rencide etmek değildir. Bizim dinimiz tüm peygamberlere kendi peygamberlerimize duyduğumuz kadar saygı duymayı emrediyor. Ne zaman birbirimize saygı duyacağız? Ne zaman bu konularla gündem oluşturmaktan vazgeçeceğiz?

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Bu konulara yönelik görmezlikten gelmemiz beklenmemeli. Bu saygıyı ortaya koymaya mecburuz. Cumhurbaşkanı olarak da bu hassasiyetimin de isim vesaire zikretmeden ortaya koyduğum ilkenin kabulüdür. Öyle zannediyorum ki bu ilkenin kabulünü de herkes kabullenecektir.

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Recep Tayyip Erdoğan
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