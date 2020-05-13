Son dakika... Çamlıca kulesinde yangın

Yap\u0131m\u0131 devam eden \u00c7aml\u0131ca kulesinden sabah saatlerinde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Y\u00fckselen dumanlar \u00e7evreden de g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken olay yerine \u00e7ok itfaiye ekibi sevk edildi.\nYang\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede kontrol alt\u0131na al\u0131n\u0131rken itfaiyenin incelemesi s\u00fcr\u00fcyor.\n(DHA)\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Turizmciler yaza haz\u0131rlan\u0131yor! Milyonlarca turiste...Bilim Kurulu \u00fcyesi: 3 kural \u015fiddetle devam etmeliKoronavir\u00fcs oray\u0131 da vurdu: Hayalet \u015fehre d\u00f6nd\u00fc