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  4. Son dakika... Çamlıca kulesinde yangın

Son dakika... Çamlıca kulesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 09:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çamlıca kulesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yapımı devam eden Çamlıca kulesinden sabah saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanlar çevreden de görülürken olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

(DHA)

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