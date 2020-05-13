Son dakika... Çamlıca kulesinde yangın

Yapımı devam eden Çamlıca kulesinden sabah saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanlar çevreden de görülürken olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

(DHA)



