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Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

22.03.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan son dakika açıklamasına göre, Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında bir kuru yük gemisi arıza yaptı. Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Son dakika... İskenderun'dan Kocaeli'ye seyreden 110 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı. Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İskenderun’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Kepez açıklarında makine arızası yapan ve demirleyen İBRAHİM ŞİMŞEK isimli 110 metre boyundaki kuru yük gemisi için, TÜRKELİ Römorkörümüz bölgeye yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alındı."

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