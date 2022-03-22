Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Son dakika... İskenderun'dan Kocaeli'ye seyreden 110 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nda arıza yaptı. Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İskenderun’dan Kocaeli’ye seyir halindeyken Kepez açıklarında makine arızası yapan ve demirleyen İBRAHİM ŞİMŞEK isimli 110 metre boyundaki kuru yük gemisi için, TÜRKELİ Römorkörümüz bölgeye yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü askıya alındı."
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