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Son dakika! Çanakkale'de deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Çanakkale'de deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; saat 13.29'da merkez üssü Çanakkale'ye bağlı Gökçeada olan bir deprem medyana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

anakkale deprem

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