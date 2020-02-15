Son dakika! Çanakkale'de deprem

Kandilli Rasathanesi'nin ge\u00e7ti\u011fi verilere g\u00f6re; saat 13.29'da merkez \u00fcss\u00fc \u00c7anakkale'ye ba\u011fl\u0131 G\u00f6k\u00e7eada olan bir deprem medyana geldi. Depremin derinli\u011fi 10 kilometre olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Bu foto\u011fraflar\u0131n asl\u0131 hi\u00e7 de bildi\u011fimiz gibi de\u011filmi\u015f!3 farkl\u0131 rolde doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k yapm\u0131\u015fT\u0131kal\u0131 kulaklar i\u00e7in do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler
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