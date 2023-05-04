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  4. SON DAKİKA | Çanakkale'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

SON DAKİKA | Çanakkale'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

04.05.2023 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ege Denizi'nde Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklığında meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremle ilgili Çanakkale Valiliği bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA | Çanakkale'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.50'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi.

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HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Öte yandan, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklığında meydana geldi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği yaptığı açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

KANDİLLİ - SON DEPREMLER

AFAD - SON DEPREMLER

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deprem Çanakkale afad kandilli

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