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Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir seyahat firmasına ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale yolcu otobüsü

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