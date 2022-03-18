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SON DAKİKA: Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

18.03.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çanakkale savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği yüksek bir kahramanlık destanıdır. Ölümü göze almış, istiklale aşık bir millet burada tarihin akışını değiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107'nci yıldönümünün kutlu, mübarek olmasını temenni ediyorum. 'Çanakkale geçilmez' sözünü nakşeden şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum. Diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum.

Çanakkale savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği yüksek bir kahramanlık destanıdır. Ölümü göze almış, istiklale aşık bir millet burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir.

Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale Zaferi Balkanlardan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin ortak zaferidir.

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Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden, her köyünden kahramanların kabirleri yok, aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelen şehitlerin mezarları da var. Çanakkale, millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, İslam dünyasının kader ortaklığını yansıtır.

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Gittiğim her yerde, gençlerle her buluşmamızda onlara Çanakkale'yi, Çanakkale Destanı'nı anlatıyorum. Sadece kendi çocuklarımızın değil, Balkanların, Afrika'nın, Ortadoğu'nun gençlerinin de buraya gelmelerini, atalarını tanımalarını arzu ediyorum. Bunu başardığımızda Çanakkale'yi evlatlarımıza hakkıyla anlattığımızda hem içeride hem kardeşlerimizle çok farklı muhabbet iklimini tesis edeceğimize inanıyorum.

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Gazi Mustafa Kemal'in komutasındaki o kınalı kuzuların çıktığı yolda Haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz yerde biz de evlatlarımızı bu düşüncede yetiştirmeliyiz."


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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