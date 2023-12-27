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  4. SON DAKİKA! Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA! Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

27.12.2023 16:12 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Çankırı olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ilgaz ilçesinden gerçekleşen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DAKİKA! Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Çankırı'da saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, derinliğini 5 km olarak duyurdu.


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