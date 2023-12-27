SON DAKİKA! Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Çankırı'da saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-27
Saat:16:04:12 TSİ
Enlem:41.07556 N
Boylam:33.82361 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pIPDTmKm3l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, derinliğini 5 km olarak duyurdu.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 27, 2023
COMERT-ILGAZ (CANKIRI) https://t.co/wT8YLVf6O9
27.12.2023, 16:04:10 TSİ
Büyüklük: 4.5,
Derinlik: 5.0 km#Kandilli