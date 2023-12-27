SON DAKİKA! Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Çankırı'da saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, derinliğini 5 km olarak duyurdu.







