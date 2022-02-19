HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Son Dakika: Çankırı'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

19.02.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son dakika: Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İşte son dakika kaza haberinin tüm detayları...

2 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. (AA/DHA)

yyy

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sünnet düğününde arkadaşlarıyla oynarken birden fenalaştıSünnet düğününde arkadaşlarıyla oynarken birden fenalaştı
Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklama! "Bir saldırı olursa..."Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklama! "Bir saldırı olursa..."
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çankırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor

Ayrılıkçı lider Puşilin sıcak bölgeden açıkladı: Durum savaşa gidiyor

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

KDK'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar! Fazla alınan fatura bedeli iade edildi

KDK'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar! Fazla alınan fatura bedeli iade edildi

Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!

Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Vaka sayıları ne zaman düşecek? Tarih verildi

Vaka sayıları ne zaman düşecek? Tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış

‘Temel İçgüdü’ itirafı! İntikamını böyle almış

Herkes “kirli” diyordu! Sırrını açıkladı: Banyoda sadece...

Herkes “kirli” diyordu! Sırrını açıkladı: Banyoda sadece...

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.