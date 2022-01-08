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Son dakika... Canlı canlı mezara gömülmüşlerdi! İfadesi ortaya çıktı…

08.01.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan vahşetin detayları ortaya çıktı. Kaldıkları apart otelin sahibi ve arkadaşları tarafından kurşunlanıp darp edilen Ali K.G. ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı: ‘Bize mezar kazdırıp içine gömdüler. O sırada uyuşturucu içiyorlardı.’ İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika... Canlı canlı mezara gömülmüşlerdi! İfadesi ortaya çıktı…

Son dakika haberine göre İstanbul’da canlı canlı mezara gömülen Ali K.G. ile Muhammet Ç.’nin yaşadığı dehşetin boyutu ortaya çıkan ifade ile gün yüzüne çıktı. Ali K.G. ifadesinde ‘mezardan yarım saaat uğraşarak kurtulduk’ dedi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir apartta kalan Ali K.G. (39) ile Muhammet Ç. (36), apart sahibi Abdullah A. ile 31 Aralık'ta kira parası nedeniyle tartıştı. Apart sahibini darp edip olay yerinden ayrılan iki arkadaş, yeni yılın ilk saatlerinde Şişhane'de Abdullah A.'nın yanı sıra Mücahit B., Fırat A. ve Güven E.'nin silahlı saldırısına uğradı. İkiliyi araca alan şüpheliler, ormanlık alanda çukur kazdırdıkları iki arkadaşı boyunlarına kadar mezara gömdü.

Son dakika: İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…Son dakika: İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

‘YARIM SAAT UĞRAŞIP GÖMÜLÜ YERDEN KENDİMİZİ KURTARDIK’

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir’in haberine göre ; şans eseri kurtulan Ali K.G. ile Muhammet Ç., jandarmaya sığındı. Ali K.G.'nin ifadesinde şunları söyledi:

"Apart sahibi Abdullah A.'ya bin 500 lira borç vermiştim. Odayı daha pahalıya kiralamak için bizi çıkartmak istedi. Ben de, 'Borcunu ver, çıkarız' dedim. Aramızda kavga yaşandı. Yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında Abdullah A. arkadaşlarıyla yanımıza geldi. Ayağımızın yanına doğru ateş ettiler. Daha sonra uzaklaştılar. 05.00 sıralarında aparta gittik. Abdullah A. ve arkadaşları 13 numaralı odadaymış. Yine arbede yaşandı. Mücahit B. beni ve arkadaşımı silahla yaraladı. Sabah bizi, bilmediğimiz bir ormanlık alana götürdüler. Yanlarında getirdikleri kazma ve kürekle toprağı kazmamızı istediler. Bir süre toprağı kazdıktan sonra çukura girmemizi isteyip üzerimize toprak atmaya başladılar. Sadece kafamız toprağın üzerinde kalacak şekilde gömüldük. Bu sırada şüpheliler uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Daha sonra arabaya binip gittiler. Yaklaşık yarım saat uğraşıp gömülü yerden kendimizi kurtardık."

Olay sonrası yakalanan zanlılardan Fırat A. ve Güven E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah A. ve Mücahit B. ise aranıyor.

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Zanlı Abdullah A.

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Beyoğlu
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