Son dakika: Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı! Çok konuşulacak seçim anket sonuçlarını açıkladı

Son dakika: Çankırı'nın Dodurga beldesindeki seçimlerin ardından seçim anketleri yeniden gündem oldu. Dodurga'da kazanan %87,02 oy oranıyla AK Parti'nin adayı oldu. Türkiye, seçim atmosferine girdi. Farklı farklı anket firmaları yaptıkları çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Canlı yayında açıklamalarda bulunan AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, dikkat çeken sonuçları paylaştı.

İŞTE AREA ARAŞTIRMA SAHİBİ MURAT KARAN'IN O SÖZLERİ

'HDP İLE İYİ PARTİ'NİN OY ORTALAMALARI BENZER'

'CHP ile AK Parti arasında iki, üç, dört puanlık fark var. Son yaptığımız ankette %30'a %27'lik bir görüntü söz konusuydu. AK Parti %30, %32 bandında. İYİ Parti'nin ortalaması ise %15,%16'lar arasında. İYİ Parti ve HDP'nin oy ortalamalarının benzer olduğunu görüyoruz.

KARARSIZLARIN OY ORANI...

Kurumsal olarak yaptığımız çalışmalarda kararsız bulduğumuz oy oranı %20! Şunu da göz önünde bulunduralım, Türkiye'de sandığa katılım oranı %85. Aslında kararsız seçmen %5, %6 bandında diyebiliriz.'



