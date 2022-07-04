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  4. Son dakika: Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı! Çok konuşulacak seçim anket sonuçlarını açıkladı

Son dakika: Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı! Çok konuşulacak seçim anket sonuçlarını açıkladı

04.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim anketleriyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dodurga beldesinde AK Parti adayının açık ara farkla seçimi kazanması sonrası sosyal medyada anket sonuçları gündem oldu. AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, dün akşam katıldığı programda AK Parti ile CHP arasındaki oy oranının %3 olduğunu iddia etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Canlı yayında duyurdu, farkı duyan şaşırdı! Çok konuşulacak seçim anket sonuçlarını açıkladı

Son dakika: Çankırı'nın Dodurga beldesindeki seçimlerin ardından seçim anketleri yeniden gündem oldu. Dodurga'da kazanan %87,02 oy oranıyla AK Parti'nin adayı oldu. Türkiye, seçim atmosferine girdi. Farklı farklı anket firmaları yaptıkları çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Canlı yayında açıklamalarda bulunan AREA Araştırma Başkanı Murat Karan, dikkat çeken sonuçları paylaştı.

İŞTE AREA ARAŞTIRMA SAHİBİ MURAT KARAN'IN O SÖZLERİ

'HDP İLE İYİ PARTİ'NİN OY ORTALAMALARI BENZER'

'CHP ile AK Parti arasında iki, üç, dört puanlık fark var. Son yaptığımız ankette %30'a %27'lik bir görüntü söz konusuydu. AK Parti %30, %32 bandında. İYİ Parti'nin ortalaması ise %15,%16'lar arasında. İYİ Parti ve HDP'nin oy ortalamalarının benzer olduğunu görüyoruz.

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KARARSIZLARIN OY ORANI...

Kurumsal olarak yaptığımız çalışmalarda kararsız bulduğumuz oy oranı %20! Şunu da göz önünde bulunduralım, Türkiye'de sandığa katılım oranı %85. Aslında kararsız seçmen %5, %6 bandında diyebiliriz.'

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