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  4. Son dakika: Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma! Rıza Zarrab iddiasına açıklama

Son dakika: Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma! Rıza Zarrab iddiasına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul'dan Beyrut'a kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı. Ghosn'un kaçmasıyla ilgili 4'ü pilot 7 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleşen iki ayrı uçuş şüpheli olarak değerlendirilirken, her iki uçuş da tüm yönleriyle inceleniyor. TMSF, Ghosn'u İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Son dakika: Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma! Rıza Zarrab iddiasına açıklama

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul'dan Beyrut'a kaçışıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Ghosn'un kaçışıyla ilgili soruşturma başlattı. Ghosn'un kaçmasıyla ilgili 7 şüpheli Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin de yer hizmeti veren özel bir şirketin çalışanı olduğu belirtildi.

TMSF'DEN UÇAK AÇIKLAMASI

TMSF, Ghosn'un, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Basın Yayın ve İnternet Haber sitelerinde çıkan 'Japon CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" iddia edilmiştir. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab’a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

GHOSN'UN KAÇMASIYLA İLGİLİ İKİ ŞÜPHELİ UÇUŞ

Ghosn'un Beyrut'a özel uçakla İstanbul aktarmalı kaçırıldığı iddia edilirken, 29 ve 30 Aralık'da Osaka-İstanbul-Beyrut hattında gerçekleşen iki ayrı uçuş dikkat çekiyor.

RUSYA ÜZERİNDEN GELDİ

İlk olarak Osaka'dan kalkan, TC-TSR kuyruk tescilli uzun menzilli iş jeti, Rusya hava sahası üzerinden rota izleyerek 29 Aralık'ta 05.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. İnişinin ardından uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık apronunda yer alan hangara çekildi.

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UÇAKLARIN KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Olayla ilgili şüpheli ikinci uçuş ise 30 Aralık sabahı yaşandı. TC-RZA tescilli Bombardier Challenger 300 tipi iş jeti 06.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a gitmek üzere havalandı.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN CARLOS GHOSN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Japonya’dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı’na gelen Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P., Ö.B.B., S.K., B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ve İ.M.H. adlı 7 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.

'MÜZİK KUTUSU İÇİNDE KAÇTI' İDDİASI

Hakkında finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn,
iddiaya göre müzik kutusunun içinde evden çıkarılıp ardından özel bir jetle önce Türkiye’ye, ardından da Lübnan’a gitmişti.

İADE ANLAŞMASI YOK

Lübnan ile arasında iade anlaşması bulunmayan Japonya’da, Ghosn’un yargı önüne çıkarılmasına imkansız gözüyle bakılıyor. Buna rağmen, Japonya’nın Ghosn’un iadesini talep etmesi halinde Lübnan’ın işbirliği yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Ghosn hakkında film gibi firar iddiasıGhosn hakkında film gibi firar iddiası

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı nissan Carlos Ghosn istanbul Beyrut

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Sayın bakan bırakın yabancı ceoları . Asıl içimizdeki chp'nin yabancı ceosunu ne zaman sorguya çekeceksiniz onu anlatın.
akp dekileri bir sorgulayip gerekli cezalari versinler hele
Sağlık sorunuzun olduğu kesin,60 yıldan buyana iktidar olmamış,icraatı görülmemiş bir partiyi yatıp kalkıp kötülemek akla hizan,sayenizde gece gündüz muhalefetini iktidardamiş gibi davranılması cidden düşündürücü,sizin gibiler olduğu müddetçe bizi daha çok üstümüze çıkıp köşe dönerler,sende buralarda depinip durursun.
Ülke yol geçen hanı gibi buradan daha iyi transit ülkemi bulacaktır. Suriyeli si, Afganı, Pakistanlı, Iraklı ne ararsan var adamlar sınırdan elini kolunu sallayarak geçiyor. Arabistandan buraya gelip büyükelçiliğinde adamı öldürüp parçalayıp asistle eritip lağıma boşaltabiliyor normaldir yani fazla şaşırmayın
satın bakan siz once içinizdeki rusvetcileri,fetoculari ne zaman yargılayacaksınız açıklayacaksınız onu söyleyin. size ne elalemin coe şu siz kendi basinizdakilwrin pisliklerini açıklayıp yargılayın önce odullendirip onemli yerlere getireceğinize.
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