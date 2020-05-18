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  4. Son dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Son dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2020 21:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Son dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 115 ülkeden 70 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Biraz önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla konuştuk. Onlar bizden 4 bin civarında vatandaşını götürdü. Aynı şekilde o rakama yakın vatandaşımızı da değişik eyaletlerden ülkemize getirdik. Bu konuda da birbirimize destek oluyoruz" dedi.

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