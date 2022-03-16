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  4. Son dakika: Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik görüşme! İlk açıklamalar geldi

Son dakika: Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik görüşme! İlk açıklamalar geldi

16.03.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, bir kez daha Montrö vurgusu yaparken, Lavrov ise, "Türkiye’nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli." dedi. İşte kritik görüşmenin detayları...

Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla yapılan diplomatik temaslar kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Montrö Sözleşmesini uygulamaya devam edeceğiz" dedi. Rus Bakan Lavrov da kritik zirvede dikkat çeken mesajlar verdi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN MONTRÖ VURGUSU

Montrö Sözleşmesini uygulamaya devam edeceğiz.

Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük.

Türkiye, başından beri net bir tutum sergilemiştir. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir.

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LAVROV'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Kritik zirvede önemli açıklamalarda bulunan Lavrov ise şunları söyledi:

Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz.

Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye’nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli.

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