HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Çavuşoğlu ile Lavrov Ukrayna'yı görüştü! Rusya'ya çağrı: Operasyonları durdurun

Son dakika: Çavuşoğlu ile Lavrov Ukrayna'yı görüştü! Rusya'ya çağrı: Operasyonları durdurun

26.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna’daki son durum ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye boğazları kapatabilir mi? İlber Ortaylı'dan ezber bozan çıkış!Türkiye boğazları kapatabilir mi? İlber Ortaylı'dan ezber bozan çıkış!
Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"
Kiev'deki kamyon dünya gündemine oturdu!Kiev'deki kamyon dünya gündemine oturdu!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin’in B planı hazır! Yıllar önce harekete geçmiş...

Putin’in B planı hazır! Yıllar önce harekete geçmiş...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Türk vatandaşı 3 genç kadın Ukrayna’da büyük şok yaşadı!

Türk vatandaşı 3 genç kadın Ukrayna’da büyük şok yaşadı!

Rus askerinin cesetleri annelerine gönderilmeden sona ermeyecek

Rus askerinin cesetleri annelerine gönderilmeden sona ermeyecek

Putin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Putin'e ağır darbe! Bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Hastalıktan eser kalmayacak: Hemen yemeye başlayın!

Hastalıktan eser kalmayacak: Hemen yemeye başlayın!

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.