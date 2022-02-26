Son dakika: Çavuşoğlu ile Lavrov Ukrayna'yı görüştü! Rusya'ya çağrı: Operasyonları durdurun

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede Ukrayna’daki son durum ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurgularken, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını yineledi.

(DHA)

