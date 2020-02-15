Son dakika! Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, M\u00fcnih'te Rus mevkida\u015f\u0131 Lavrov'la bir araya geldi.\n\u00c7avu\u015fo\u011flu, "\u0130dlib'deki durum S-400'leri etkilemez. Suriye'deki g\u00f6r\u00fc\u015f ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 T\u00fcrkiye-Rusya ili\u015fkilerini etkilememeli"\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130G\u00f6ren bir daha bak\u0131yor! \u0130stanbul'da \u015fa\u015f\u0131rtan binaCHP kongresinde arbede! Salona \u00e7evik kuvvet girdiPlayStation 5'in \u00e7\u0131k\u0131\u015f tarihi ertelenebilir! Bak\u0131n neden...