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  4. Son dakika! Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü

Son dakika! Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2020 17:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'teki Güvenlik Zirvesi'nde Rus mevkidaşı Lavrov'la Suriye İdlib'deki son durumu ele aldı.

Son dakika! Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, "İdlib'deki durum S-400'leri etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli"

Ayrıntılar geliyor...

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Mevlüt Çavuşoğlu Lavrov

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