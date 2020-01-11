Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Libya'daki gelişmelerle ilgili flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Botchway ile görüştü.

Çavuşoğlu ve Botchway görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir.

Libya’daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Rusya’nın Hafter’i ateşkese ikna etmesi gerek.

Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış, yolunda bir adımı atmış oluruz.

Libya'daki kaosun sürmesinin sebebi Fransa.

İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok,buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek.

İDLİB'DE ATEŞKES...

Bu gece ilan edilecek İdlib'deki ateşkes inşallah kalıcı olur.

