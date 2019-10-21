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Son dakika! Çavuşoğlu: Suriye'deki çatışma sadece siyasi bir şekilde çözülebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin, "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz." dedi. Çavuşoğlu harekat ile ilgili ise, "35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Çavuşoğlu: Suriye'deki çatışma sadece siyasi bir şekilde çözülebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum 2019'da yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz.

360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG'ye silah temin etmeye devam etti. Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık.

(Barış Pınarı Harekatı) Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi. Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil. Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak'ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye'de.

Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır.

Oyun planını bozduk, o nedenle bu kadar ses getirdi.

35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak.

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Mevlüt Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı Suriye abd ile anlaşma TRT World Forum

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