Son dakika: Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya gelecek

Reuters'a g\u00f6re Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Lavrov Pazar g\u00fcn\u00fc Almanya'n\u0131n ba\u015fkenti M\u00fcnih'te D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu ile g\u00f6r\u00fc\u015fecek. G\u00f6r\u00fc\u015fmenin ana g\u00fcndemini \u0130dlib olu\u015fturacak. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Anlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...PARTNER Arka Sokaklar'\u0131n Zeli\u015f'inden bacak \u015fov!Van'da rekor ya\u011f\u0131\u015f! Kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 son 26 y\u0131l\u0131 geride b\u0131rakt\u0131
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