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  4. Son dakika: Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya gelecek

Son dakika: Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya gelecek.

Son dakika: Çavuşoğlu ve Lavrov bir araya gelecek

Reuters'a göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Pazar günü Almanya'nın başkenti Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmenin ana gündemini İdlib oluşturacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu

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