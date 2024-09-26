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  4. SON DAKİKA | Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak! Karabulut ailesinin talebi kabul edildi

SON DAKİKA | Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak! Karabulut ailesinin talebi kabul edildi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.09.2024 12:53
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Son dakika haberi: Münevver Karabulut'u vahşice katleden ve kaldığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ile ilgili Karabulut ailesinin yapmış olduğu başvuru kabul edildi.

SON DAKİKA | Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak! Karabulut ailesinin talebi kabul edildi

Son dakika: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu ile ilgili feti kabir kararı aldı. Alınan karara göre Garipoğlu'nun mezarı açılacak. Söz konusu kararı Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir duyurdu.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı;

"Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik.

"FETHİ KABİR İŞLEMİNİN YAPILMASINA KARAR VERİLDİ"

Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

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Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.

"SON DERECE ÖNEMLİ ÖNEMLİ VE SEVİNDİRİCİDİR"

Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur.

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Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Rezan Epözdemir
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