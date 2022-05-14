Son dakika: Cem Yılmaz duyurdu! Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili dostlarım, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filmini beraber yazarak beni sinemaya başlatan, dergicilikten ustam Kemal Kenan Ergen'i kaybettik. Çok çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ailesine sabır diliyorum. Hep bizimle yaşayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sevgili dostlarım Hersey Cok Güzel Olacak filmini beraber yazarak beni sinemaya başlatan dergicilikten ustam Kemal Kenan Ergen i kaybettik.Çok çok üzgünüm.Tüm sevenlerine ailesine sabır diliyorum. Hep bizimle yaşayacak.Mekanı cennet olsun. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 14, 2022

KEMAL KENAN ERGEN HAKKINDA

1 Ocak 1967 Kocaeli doğumlu olan mizahçı ve senarist Kemal Kenan Ergen, mizah arenasında uzun yıllar 'Kemken' lakabıyla tanınmıştır. L-Manyak, Lombak ve Penguen bünyesinde yayınlanan hikayeleri mizah severlerin beğenisini kazanmıştır. 'Tatlı Kaçıklar' dizisinin senaryosuna imza atarak bu kulvardaki rüştünü de ispatlamış olan Kemal Kenan Ergen, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un başrollerini paylaştığı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin senaryo ekibinde de yer almıştır. 'Olacak O Kadar' programı için de kalem oynatan Ergen, 'Kahpe Bizans', 'Hababam Sınıfı Merhaba', 'Ömerçip', 'Hababam Sınıfı Askerde' ve 'Hababam 3,5' gibi sinema filmlerinde de yer almış; 'Zaman Makinesi 1973' filminin uygulayıcı yapımcılığını üstlenmiştir.

