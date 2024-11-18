Son dakika | Aynı anda istifa ettiler! Demokrat Parti'de deprem: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun resmen duyurdu

Son dakika haberi: Demokrat Parti'de istifa depremi yaşanıyor. Demokrat Parti'de genel başkan yardımcılığı ve İstanbul milletvekilliği yapan Cemal Enginyurt partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Enginyurt videolu açıklama da yaptığı paylaşımında “Bugün itibariyle Demokrat Parti’den istifa ediyorum. Yüce Türk Milletine ve kamuoyuna arz ederim.” ifadelerine yer verdi.
BUGÜN İTİBARİ İLE DEMOKRAT PARTİ’DEN İSTİFA EDİYORUM.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 18, 2024
YÜCE TÜRK MİLLETİNE VE KAMUOYUNA ARZ EDERİM.@SalihUzunTDV pic.twitter.com/sWv7sSwHtg
Enginyurt videolu açıklamasında "Milletimin sesi olmaya devam edeceğim" mesajını verdi.
Aynı zamanda İzmir Milletvekili Salih Uzun da Demokrat Parti'den istifa etti. Uzun sosyal medyadan istifasını şu sözlerle duyurdu:
"33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum. ÖNCELİKLE ANAVATAN PARTİSİ’NDEN İTİBAREN ŞİMDİYE KADAR YOL ARKADAŞLIĞI YAPTIĞIM, ÜLKEMİN HER KÖŞESİNDEKİ DEMOKRAT PARTİ AİLEMİN HER BİR FERDİNE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM… YOLLARIMIZ YİNE MUTLAKA KESİŞECEKTİR.
Demokrat Parti’den istifa kararıma ilişkin basın açıklamam aşağıdadır.
Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.
Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır.
Enginyurt ve Uzun, Demokrat Parti’nin dün yapılan 15’inci Olağan Kongresi’ne katılmamıştı.
Demokrat Partinin 15. Olağan Büyük Kongresi dün "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir otelde yapılmıştı. Kongrede Gültekin Uysal, Genel Başkanlığa yeniden seçilmişti.
Cemal Enginyurt geçen cuma günü Sözcü'ye yaptığı açıklamada partilerinin mart ayında yapılmasını önerdikleri kongrenin Genel Başkan tarafından kendilerine bilgi verilmeden öne çekildiğini belirtmişti.