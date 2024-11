Son dakika | Aynı anda istifa ettiler! Demokrat Parti'de deprem: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun resmen duyurdu

Son dakika haberi: Demokrat Parti'de istifa depremi yaşanıyor. Demokrat Parti'de genel başkan yardımcılığı ve İstanbul milletvekilliği yapan Cemal Enginyurt partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CEMAL ENGİNYURT: DEVAM EDECEĞİM

Enginyurt videolu açıklama da yaptığı paylaşımında “Bugün itibariyle Demokrat Parti’den istifa ediyorum. Yüce Türk Milletine ve kamuoyuna arz ederim.” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN İTİBARİ İLE DEMOKRAT PARTİ’DEN İSTİFA EDİYORUM.

YÜCE TÜRK MİLLETİNE VE KAMUOYUNA ARZ EDERİM.

Enginyurt videolu açıklamasında "Milletimin sesi olmaya devam edeceğim" mesajını verdi.

SALİH UZUN DA İSTİFA ETTİ

Aynı zamanda İzmir Milletvekili Salih Uzun da Demokrat Parti'den istifa etti. Uzun sosyal medyadan istifasını şu sözlerle duyurdu:

"33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum. ÖNCELİKLE ANAVATAN PARTİSİ’NDEN İTİBAREN ŞİMDİYE KADAR YOL ARKADAŞLIĞI YAPTIĞIM, ÜLKEMİN HER KÖŞESİNDEKİ DEMOKRAT PARTİ AİLEMİN HER BİR FERDİNE AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM… YOLLARIMIZ YİNE MUTLAKA KESİŞECEKTİR.

İSTİFA NEDENLERİNİ SIRALADI

Demokrat Parti’den istifa kararıma ilişkin basın açıklamam aşağıdadır.

Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır.

Merkez zaruridir. Makul mümkündür."

KONGREYE KATILMAMIŞLARDI

Enginyurt ve Uzun, Demokrat Parti’nin dün yapılan 15’inci Olağan Kongresi’ne katılmamıştı.

GÜLTEKİN UYSAL YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Demokrat Partinin 15. Olağan Büyük Kongresi dün "Söz yeniden milletin" sloganıyla Ankara'da bir otelde yapılmıştı. Kongrede Gültekin Uysal, Genel Başkanlığa yeniden seçilmişti.

ENGİNYURT İSYAN ETMİŞTİ: BİZE HABER VERİLMEDİ

Cemal Enginyurt geçen cuma günü Sözcü'ye yaptığı açıklamada partilerinin mart ayında yapılmasını önerdikleri kongrenin Genel Başkan tarafından kendilerine bilgi verilmeden öne çekildiğini belirtmişti.