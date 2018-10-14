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Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Almanya, Fransa ve İngiltere'den kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya dair açıklama yapıldı. Açıklamada olay aydınlığa kavuşturulmalıdır ifadesine yer verilirken, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarını destekliyoruz, Suudi Arabistan'ın detaylı yanıtlar sunmasını bekliyoruz" denildi.

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Almanya, Fransa ve İngiltere'den kayıp gazeteci Kaşıkçı açıklaması geldi. Yapılan ortak açıklamada olayın aydınlığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "Gerçeğin ortaya çıkarılması için güvenilir bir soruşturma yürütülmelidir. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarını destekliyoruz, Suudi Arabistan'ın detaylı yanıtlar sunmasını bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

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Cemal Kaşıkçı Almanya Fransa ingiltere son dakika haberleri

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