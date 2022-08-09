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Son dakika | Cemevi başkanı Sarıtaş'a saldırıda kritik gelişme: Çok sayıda gözaltı! Azmettiren kişinin kimliği dikkat çekti

09.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı düzenlenmiş, saldırının ardından soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili yaşanan son gelişmede çok sayıda kişi gözaltına alınırken yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Saldırıyı azmettiren kişinin kimliği ise dikkat çekti.

Son dakika | Cemevi başkanı Sarıtaş'a saldırıda kritik gelişme: Çok sayıda gözaltı! Azmettiren kişinin kimliği dikkat çekti

Son dakika haberi: İstanbul'un Kartal ilçesindeki evinin önünde saldırıya uğrayan Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldıran kişiler olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.9 kişinin gözaltına alındığı olayda saldırıyı, Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen Alevi Derneği Kurulu üyesi N.D’nin azmettirdiği ortaya çıktı.

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MOTOSİKLETLİ KİŞİLER SALDIRDI

Olay, Cuma günü Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Seheryeli Sokak üzerinde meydana geldi. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, bu sokaktaki evinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından uğradığı saldırıda darp edildi. Saldırının ardından polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Sarıtaş’ı evinde ziyaret etti.

AYNI DERNEKTEN HUSUMETLİSİ AZMETTİRMİŞ

Edinilen bilgiye göre konuyla ilgili başlatılan incelemede olayı gerçekleştiren kişilerin S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y’yi yakalayarak gözaltına alan polis, şüphelinin ifadesine başvurdu. A.Y.’nin verdiği ifadenin ardından soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıyı Sarıtaş’la aynı derneğe üye olan ve Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen N.D.’nin azmettirdiği ortaya çıkardı.

SALDIRI TALİMATI...

N.D., Sarıtaş’a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istedi. Bunun üzerine M.D. ise M.F. isimli kişiye giderek konuyu anlattı. M.F., M.D.’nin isteği üzerine S.G. ve A.Y.’ye saldırı talimatı verdi. Polis ekipleri, incelemenin ardından azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36) ve R.O.İ.’yi (39) gözaltına aldı. Saldırıyı gerçekleştiren diğer şüpheli S.G.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu kaydedildi.

“BANA HAKARET, KÜFÜR EDEREK YUMRUK ATTI”

Sarıtaş, yaşadığı saldırıyı şu şekilde anlatmıştı:

“Motosikletli karşı yönden geldi. Süratim yavaştı. Motosikletli önüme kırdı. Bende durmak zorunda kaldım. Bana bir şey soracaklar zannettim. 2 kişilerdi. Öndeki kasklı, arkadaki kapüşonlu ve maskeliydi. Arkadaki indi yanıma geldi. '15 numara neresi?' diye sordular. Ben de geride kaldığını söyledim. Camım yarıya kadar açıktı. Sonra bana hakaret, küfür ederek yumruk atmaya başladı. Kapıyı açmaya çalıştı. Açamadı kapıyı. Sonra bir arbede yaşandı. 3-4 dakika sürdü. Ben kendimi yan koltuğa atarak ayaklarımla kendimi savunmaya çalıştım. Bana sürekli yumruk atarak darbediyordu. Bende yaralandım. Araç durunca bir süre daha kargaşa devam etti. Aracın kornasına sürekli basılı tuttum. O sırada motosikletten inmeyen kişinin yanına giderek motora binip gittiler. Matem günlerimizde bu tür olaylar hoş olmuyor. Bizim birliğimizi dirliğimizi zedelemeye çalışan sağduyuyla bu tür insanlara fırsat vermeyeceğiz.”

(DHA)

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cemevi
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