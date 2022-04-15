Son dakika: Cengiz Ünder, İtalya'da kriz çıkardı! Büyük olay...

Son dakika haberleri: Dünya futbolundan ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Sezon başında Roma'dan Fransa Ligue 1 takımı Marsilya'ya kiralanan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, İtalya'da kriz yarattı. Ünder'in açıklamaları eski takımı Roma'nın taraftarlarını kızdırdı.

İtalya Ligi Serie A devi Roma'dan Fransa Ligue 1 takımı Marsilya'ya kiralık olarak giden Cengiz Ünder, performansı ile Ligue 1'e damgasını vurmaya devam ederken, yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

Marsilya formasıyla ortaya koyduğu performans büyük beğeni toplayan milli yıldız, Fransız basınına verdiği röportajla İtalya'da olay yarattı.

İTALYANLAR ÇOK KIZDI

Kariyerinde oynadığı en iyi atmosfer sorulan Ünder, "Kariyerimdeki en çılgın atmosferler Türkiye'deydi. Beşiktaş'ta Marsilya'dakine benzer bir atmosfer var. Beşiktaş'taki coşkuyu Marsilya'da da hissediyorum. Roma'da da oynadım ama oradaki atmosfer Marsilya'dakinden çok uzak. Bu destek, futbol oynama arzumuzun ötesine geçmeye itiyor." sözlerini kullanmıştı.

Cengiz Ünder'in Marsilya taraftarlarının Roma'dakinden iyi olduğunu ifade etmesi İtalyan futbolseverleri kızdırdı.

ROMA TARAFTARLARININ TEPKİSİ SÜRÜYOR

İtalyan basınının haberine göre; 24 yaşındaki milli yıldızın bu açıklamaları, eski takımı Roma taraftarlarının tepkisini çekti. Haberde; İtalyan taraftarların Cengiz Ünder'in Roma'da beklenen futbolu sergileyemediğini belirttiği ve özellikle taraftar noktasında Marsilya'yı ön planda tutmasını eleştirdiği ifade edildi.

CENGİZ ÜNDER'İN MARSİLYA PERFORMANSI

Marsilya formasıyla bu sezon dört farklı kulvarda 40 maça çıkan Cengiz Ünder 12 gol ve 5 asist kaydetti.



