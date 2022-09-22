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SON DAKİKA | Cenk Çelik'i vuran saldırgan yakalandı

22.09.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Olay sonrası izini kaybettiren şüpheli Özgür B. yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Cenk Çelik'i vuran saldırgan yakalandı

Son dakika: Cenk Çelik'i silahla ağır yaralayan saldırgan yakalandı. Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Olay sonrası izini kaybettiren saldırgan yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.

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İZİNİ KAYBETTİRMİŞTİ

Ümraniye'de 17 Eylül 2022 tarihinde yaşanan olayda Sedat Peker paylaşımlarıyla tanınan Cenk Çelik uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Saldırgan olaydan sonra kaçarak izini kaybettirmişti.

EDİRNE'DE YAKALANDI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelinin izini Edirne'de buldu. Düzenlenen operasyonda kaçma hazırlığında bulunan Özgür B. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden Adana'da işlenen bir cinayet sebebiyle de arandığı öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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