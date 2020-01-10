Cenk Tosun, Crystal Palace'da!

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace ile anlaşmaya vardı. Palace için bugün sağlık kontrolünden geçen Cenk Tosun, resmi imzayı attı.

Cenk, sezonun geri kalanına Palace forması altında devam edecek. Cenk Tosun'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katan Palace, takımın santraforu Benteke için de Aston Villa'nın teklifini değerlendirmeye aldı.

EURO 2020'de A Milli Takım'ın en büyük kozlarından biri olması beklenen Cenk Tosun için Şenol Güneş, "Cenk oynayabileceği bir takıma transfer olmak zorunda, kendisi ile görüştüm ve yedek olarak beklemenin bir anlamı yok. Hem kendi kariyeri hem de A Milli Takım için Cenk'in bu yönde bir karar vermesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.



