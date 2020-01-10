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  4. Cenk Tosun, Crystal Palace'da!

Cenk Tosun, Crystal Palace'da!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace ile anlaşmaya vardı. Palace için bugün sağlık kontrolünden geçen Cenk Tosun, resmi imzayı attı.

Cenk, sezonun geri kalanına Palace forması altında devam edecek. Cenk Tosun'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katan Palace, takımın santraforu Benteke için de Aston Villa'nın teklifini değerlendirmeye aldı.

EURO 2020'de A Milli Takım'ın en büyük kozlarından biri olması beklenen Cenk Tosun için Şenol Güneş, "Cenk oynayabileceği bir takıma transfer olmak zorunda, kendisi ile görüştüm ve yedek olarak beklemenin bir anlamı yok. Hem kendi kariyeri hem de A Milli Takım için Cenk'in bu yönde bir karar vermesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun crystal palace İngiltere

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Neden oyuncularımız içeride Aslan gibi oynarda dışarda böyle oynarlar anlamış değilim, yazık olmuş keşke BJK den hiç gitmeseymiş...
Hayırlısı olsun. İnşallah başarılı olur
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