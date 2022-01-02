SON DAKİKA | Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın paylaşımı görenleri ağlattı: Çok özledim...

Son dakika: Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da odasında vahşi bir cinayete kurban gitmişti. 2 Ocak 2019'da gerçekleşen korkunç olayda Damar, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürülmüştü. Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'Ruhsatsız silah taşımak' ve 'Silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verdi.

CEREN DAMAR'IN KATİL ZANLISINA VERİLEN CEZAYI YARGITAY ONADI

Yargıtay, sanık Hikmet'e verilen mahkûmiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Sanık ve avukatlarının temyiz başvurusunu esastan reddeden daire, geçtiğimiz günlerde yerel mahkemenin kararını onadı.

CEREN DAMAR'IN BABASI MUSTAFA DEMİR'İN PAYLAŞIMI KAHRETTİ

Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

Yavrusunun beyaz gelinlikli fotoğrafını paylaşan Damar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tam 3 yıl oldu. Gülüşüne kurban olduğum, gelinlikle uğurlayıp 3 ay sonra kanlı kefenle kara toprağa verdiğim Cerenim! Emeğim, umudum, her şeyim! Sözlere sığar mı sana diyeceklerim? Çok özledim... 02.01.2019"



