HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın paylaşımı görenleri ağlattı: Çok özledim...

SON DAKİKA | Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın paylaşımı görenleri ağlattı: Çok özledim...

02.01.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ceren Damar Şenel cinayetinin üzerinden 3 yıl geçti. 2 Ocak 2019'da kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar'ın babası Mustafa Demir'in sosyal medyada yaptığı paylaşım kahretti. Kızının beyaz gelinlikli fotoğrafını paylaşan Damar "Gelinlikle uğurlayıp 3 ay sonra kanlı kefenle kara toprağa verdiğim Cerenim!" diye yazdı.

SON DAKİKA | Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın paylaşımı görenleri ağlattı: Çok özledim...

Son dakika: Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da odasında vahşi bir cinayete kurban gitmişti. 2 Ocak 2019'da gerçekleşen korkunç olayda Damar, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulup, bıçaklanarak öldürülmüştü. Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'Ruhsatsız silah taşımak' ve 'Silahla tehdit' suçlarından da 3 yıl hapis cezası verdi.

CEREN DAMAR'IN KATİL ZANLISINA VERİLEN CEZAYI YARGITAY ONADI

Yargıtay, sanık Hikmet'e verilen mahkûmiyet hükmünün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Ankara'da araştırma görevlisi Ceren Damar'ı katletmişti! Yargıtay cezayı onadıAnkara'da araştırma görevlisi Ceren Damar'ı katletmişti! Yargıtay cezayı onadı

Sanık ve avukatlarının temyiz başvurusunu esastan reddeden daire, geçtiğimiz günlerde yerel mahkemenin kararını onadı.

KATIL

CEREN DAMAR'IN BABASI MUSTAFA DEMİR'İN PAYLAŞIMI KAHRETTİ

Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.

BABA

Yavrusunun beyaz gelinlikli fotoğrafını paylaşan Damar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tam 3 yıl oldu. Gülüşüne kurban olduğum, gelinlikle uğurlayıp 3 ay sonra kanlı kefenle kara toprağa verdiğim Cerenim! Emeğim, umudum, her şeyim! Sözlere sığar mı sana diyeceklerim? Çok özledim... 02.01.2019"

GE


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Marmaray'a zam sonrası TCDD ve İBB ise birbirine girdi!Marmaray'a zam sonrası TCDD ve İBB ise birbirine girdi!
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Kahreden anlar! Polisler acı haberi veremedi

Kahreden anlar! Polisler acı haberi veremedi

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.